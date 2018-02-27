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Френсис Тиафо: «Роджер Федерер смотрится на корте так, будто даже не старается. Раздражает страшно»

Тиафо: «Федерер смотрится на корте так, будто даже не старается. Раздражает страшно»
Eurosport

55 мин. назад

Американец посмеялся с легенды.

Победитель турнира в Делрэй-Бич американец Френсис Тиафо рассказал об эмоциях в теннисе.

«Мне нравится теннис тем, что каждый может показывать хорошую игру, оставаясь на корте собой. У нас много разных характеров. Я эмоционально реагирую на выигранные очки, завожусь – такой я человек. Есть Рафа, который тоже убивается за каждое очко. Или Роджер, который никогда ничего не говорит и смотрится так, будто и не старается даже. Раздражает страшно», – заявил Тиафо.

«Мы, молодые, между собой часто шутим, что ни при каком раскладе в 36 лет бить по мячу не будем», – добавил 20-летний американец.

  • Тиафо в Делрэй-Бич выиграл первый титул уровня ATP.
  • На счету Федерера 20 побед на турнирах «Большого шлема», последнюю из которых он одержал в 2018 году на Australian Open.

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