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Муж Серены Уильямс Алексис Оганян хочет внедрить эмодзи с межрасовыми парами
Действительно, нужно что-то решать.
Пока Серена Уильямс готовится к полноценному возвращению на корт, ее супруг и основатель сервиса Reddit Алексис Оганян обратился в организацию Unicode Consortium с просьбой внедрить эмодзи, изображающие межрасовые пары. Мужчина недоволен, что парные и групповые эмодзи доступны только с желтым цветом кожи.
Совместно с Tinder Оганян предложил внедрить три цвета – светлый, темный и промежуточный для двух вариантов эмодзи-пар с сердечком между ними, пишет Wired.
Руководство Unicode проведет голосование и в случае одобрения приступит к реализации проекта.
- Жена Новака Джоковича объявила о беременности с помощью эмодзи.
- В прошлом году форвард японского «Виссел Кобе» Лукас Подольски обзавелся собственным эмодзи в твиттере.
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