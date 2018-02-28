Муж Серены Уильямс Алексис Оганян хочет внедрить эмодзи с межрасовыми парами

Пока Серена Уильямс готовится к полноценному возвращению на корт, ее супруг и основатель сервиса Reddit Алексис Оганян обратился в организацию Unicode Consortium с просьбой внедрить эмодзи, изображающие межрасовые пары. Мужчина недоволен, что парные и групповые эмодзи доступны только с желтым цветом кожи.

Совместно с Tinder Оганян предложил внедрить три цвета – светлый, темный и промежуточный для двух вариантов эмодзи-пар с сердечком между ними﻿, пишет Wired.

Руководство Unicode проведет голосование и в случае одобрения приступит к реализации проекта.

Жена Новака Джоковича объявила о беременности с помощью эмодзи.

В прошлом году форвард японского «Виссел Кобе» Лукас Подольски обзавелся собственным эмодзи в твиттере.

Фейсбук очень спортивен и приятен