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Элина Свитолина рассталась с бойфрендом

Свитолина рассталась с бойфрендом
Eurosport

1 час назад

Украинка перевернула страницу в жизни.

Четвертая ракетка мира 23-летняя украинка Элина Свитолина рассталась с бойфрендом, игроком сборной Англии по крикету Рисом Топли. Пара распалась после года романтических отношений.

«Мое сердце свободно. В данный момент, как и всегда, большую часть времени я уделяю теннису. У меня много переездов, различных мероприятий. Для меня это сейчас в приоритете», – рассказала Элина в эфире телеканала «1+1».

В прошлом году Свитолина приобрела недвижимость в Великобритании – британские медиа связали этот обстоятельство с возможной свадьбой украинки и англичанина.

  • В этом году на счету Свитолиной два титула – в Брисбене и Дубаи.
  • На Australian Open-2018 Элина дошла до четвертьфинале.

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