Шарапова стала дизайнером новой коллекции кроссовок Nike, которые у тебя точно попросят на 8 марта

Мария Шарапова поучаствовала в выпуске новой версии классических кроссовок Cortez от Nike. Модель выполнена в розовом цвете с золотой отделкой на заднике и подошве.

«Мне нравится минимализм дизайна, в котором было уделено большое внимание деталям – материалам и цвету. Меня вдохновили утренние пробежки по побережью перед тренировками. Надеюсь, я передала эту умиротворенность в кроссовках», – призналась Мария в интервью Hypebae.

Модель поступила в продажу 1 марта.

Шарапова занимает 41-е место в рейтинге WTA.

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