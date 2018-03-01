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Шарапова стала дизайнером новой коллекции кроссовок Nike, которые у тебя точно попросят на 8 марта

Шарапова стала дизайнером новой коллекции кроссовок Nike, которые у тебя точно попросят на 8 марта
Eurosport

35 мин. назадОбновлено Только что

Теннисистка делает спортивный мир лучше.

Мария Шарапова поучаствовала в выпуске новой версии классических кроссовок Cortez от Nike. Модель выполнена в розовом цвете с золотой отделкой на заднике и подошве.

«Мне нравится минимализм дизайна, в котором было уделено большое внимание деталям – материалам и цвету. Меня вдохновили утренние пробежки по побережью перед тренировками. Надеюсь, я передала эту умиротворенность в кроссовках», – призналась Мария в интервью Hypebae.

Фейсбук очень спортивен и приятен

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