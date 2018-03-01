Getty Images
Шарапова стала дизайнером новой коллекции кроссовок Nike, которые у тебя точно попросят на 8 марта
Теннисистка делает спортивный мир лучше.
Мария Шарапова поучаствовала в выпуске новой версии классических кроссовок Cortez от Nike. Модель выполнена в розовом цвете с золотой отделкой на заднике и подошве.
«Мне нравится минимализм дизайна, в котором было уделено большое внимание деталям – материалам и цвету. Меня вдохновили утренние пробежки по побережью перед тренировками. Надеюсь, я передала эту умиротворенность в кроссовках», – призналась Мария в интервью Hypebae.
- Модель поступила в продажу 1 марта.
- Шарапова занимает 41-е место в рейтинге WTA.
- Поставить на победу Шараповой и миллион других матчей можно здесь.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте