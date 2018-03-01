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Бенедикт Камбербэтч зарубил с Федерером в настольный теннис и свистнул у Роджера приз

Камбербэтч зарубил с Федерером в настольный теннис и свистнул у Роджера приз
Eurosport

1 час назад

Шерлок Холмс сам стал преступником.

27 февраля Роджер Федерер в пятый раз в карьере был признан спортсменом года по версии академии Laureus. В честь этого учредители награды заделали крутое видео.

По сюжеты на следующее утро после церемонии ее ведущий Бенедикт Камбербэтч встречает Роджера и предлагает сыграть в пинг-понг. Матч закончился тем, что актер тихо умыкнул одну статуэтку: «Всегда хотел такую».

  • Федерер стал рекордсменом академии Laureus. Прежде он делил первое место с Усэйном Болтом, становившимся спортсменом года четырежды.
  • Спортсменкой года названа Серена Уильямс, которая выиграла Australian Open-2017 и пропустила оставшиеся 11 месяцев из-за беременности и ухода за ребенком.
  • Камбербэтч наиболее известен ролью Шерлока Холмса в сериале BBC «Шерлок».

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