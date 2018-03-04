Other Agency

Бездомные собаки исполнили роль болбоев на турнире в Сан-Паулу

Бездомные собаки исполнили роль болбоев на турнире в Сан-Паулу
Eurosport

27 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Псы ищут хозяина.

Организаторы турнира Brasil Open задействовали бездомных собак вместо болбоев – они помогали теннисистам во время тренировки.

Сейчас на соревнованиях работают шесть собак – Дуда, Габриэль, Бобби, Мел, Кика и Тор, которые ищут себе хозяина. Суть идеи заключается в том, чтобы привлечь внимание и построить приют для бездомных животных.

«У этих собак была непростая жизнь, но мы стремимся показать не их прошлое, а то, насколько они могут быть полезны сейчас и в будущем», – цитирует спонсора акции Мадалену Спиназолу официальный сайт ATP.

«Нет разницы, какой они породы или сколько им лет. Когда за ними следят и хорошо кормят, то они могут быть хорошими спутниками. Они могут играть и учиться новому», – добавила Спиназола.

  • Акция прошла в третий раз подряд.
  • В прошлом году хозяина нашли четыре из шести собак.

Будь в контакте со спортом

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Айлендерс» и «Монреаль» шли вровень, а закончилось все разгромом первых

03:15
Популярные видео
Игроки «Коламбуса» отдали несчастного Бобровского на растерзание «уткам», те воткнули 4 шайбы
 957 просмотров16 ч
Ставки за 300. Косячащий «Спартак» и неудержимый «Сити»
1 588 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться