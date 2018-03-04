Бездомные собаки исполнили роль болбоев на турнире в Сан-Паулу

Организаторы турнира Brasil Open задействовали бездомных собак вместо болбоев – они помогали теннисистам во время тренировки.

Сейчас на соревнованиях работают шесть собак – Дуда, Габриэль, Бобби, Мел, Кика и Тор, которые ищут себе хозяина. Суть идеи заключается в том, чтобы привлечь внимание и построить приют для бездомных животных.

«У этих собак была непростая жизнь, но мы стремимся показать не их прошлое, а то, насколько они могут быть полезны сейчас и в будущем», – цитирует спонсора акции Мадалену Спиназолу официальный сайт ATP.

«Нет разницы, какой они породы или сколько им лет. Когда за ними следят и хорошо кормят, то они могут быть хорошими спутниками. Они могут играть и учиться новому», – добавила Спиназола.

Акция прошла в третий раз подряд.

В прошлом году хозяина нашли четыре из шести собак.

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