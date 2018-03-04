Роджер Федерер: «Сложно быть идеальным, особенно когда ты отец четверых детей, муж и теннисист»

Первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал, как ему удается искать мотивацию и развиваться.

«Сложно быть идеальным, особенно когда ты отец четверых детей, муж и теннисист, – процитировал 36-летнего швейцарца World USA. – Это ежедневная битва, в которой важны терпение и выдержка. Я стараюсь быть лучшим, совершаю множество ошибок и учусь на них. Никто не идеален. Рад, что моя работа дает результат. Мой позитивный настрой, любовь к игре и честность помогли в трудные времена. У меня с командой был план. Мы много работали и верили, что выиграем «Большой шлем». Теперь можем гордиться собой».

В январе Федерер выиграл шестой титул на Australian Open и догнал Джоковича.

На счету Роджера 20 одиночных «Шлемов».

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