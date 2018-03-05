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Хуан Мартин дель Потро поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
В топ-10 произошли изменения.
Хуан Мартин дель Потро после победы на турнире в Акапулько поднялся на восьмое место в рейтинге ATP. Этот титул стал для него 21-м в карьере. Аргентинец потеснил с восьмой строчки Кевина Андерсона, с которым и разобрался в финале.
Лидерство удерживает Роджер Федерер. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, который поднялся на одну позицию и с 1433 очками занимает 31-е место в рейтинге.
Рейтинг ATP, версия от 5 марта:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 10060 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9460,
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4870,
4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4635,
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4540,
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3810,
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280,
8 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3200,
9 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3080,
10 (8). Джек Сок (США) – 2650…
31 (32). Андрей Рублев (Россия) – 1433…
41 (41). Карен Хачанов (Россия) – 1235…
51 (48). Александр Долгополов (Украина) – 1001...
57 (52). Даниил Медведев (Россия) – 924…
76 (74). Евгений Донской (Россия) – 707…
89 (88). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 638...
95 (94). Михаил Южный (Россия) – 604.
Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина поднялись на одну строчку. Они занимают соответственно 18-е и 19-е места в рейтинге WTA.
В топ-10 рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг WTA, версия от 5 марта:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7965 очков,
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 7525,
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6175,
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5480,
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5080,
6 (6). Алена Остапенко (Латвия) – 4941,
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625,
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277,
9 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3086,
10 (10). Анжелик Кербер (Германия) – 3055…
18 (19). Светлана Кузнецова (Россия) – 2362,
19 (20). Дарья Касаткина (Россия) – 2300…
23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2125,
24 (24). Елена Веснина (Россия) – 2110…
37 (37). Екатерина Макарова (Россия) – 1330…
40 (40). Леся Цуренко (Украина) – 1260,
41 (41). Мария Шарапова (Россия) – 1247…
49 (49). Александра Саснович (Белоруссия) – 1094...
53 (54). Зарина Диас (Казахастан) – 1026...
62 (62). Катерина Козлова (Украина) – 922,
63 (63). Арина Соболенко (Белоруссия) – 921...
74 (84). Катерина Бондаренко (Украина) – 825...
81 (79). Юлия Путинцева (Казахстан) – 790...
82 (83). Екатерина Александрова (Россия) – 769…
91 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) – 687.