Хуан Мартин дель Потро поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

Хуан Мартин дель Потро после победы на турнире в Акапулько поднялся на восьмое место в рейтинге ATP. Этот титул стал для него 21-м в карьере. Аргентинец потеснил с восьмой строчки Кевина Андерсона, с которым и разобрался в финале.

Лидерство удерживает Роджер Федерер. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, который поднялся на одну позицию и с 1433 очками занимает 31-е место в рейтинге.

Рейтинг ATP, версия от 5 марта:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 10060 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9460,

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4870,

4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4635,

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4540,

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3810,

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280,

8 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 3200,

9 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3080,

10 (8). Джек Сок (США) – 2650…

31 (32). Андрей Рублев (Россия) – 1433…

41 (41). Карен Хачанов (Россия) – 1235…

51 (48). Александр Долгополов (Украина) – 1001...

57 (52). Даниил Медведев (Россия) – 924…

76 (74). Евгений Донской (Россия) – 707…

89 (88). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 638...

95 (94). Михаил Южный (Россия) – 604.

Светлана Кузнецова и Дарья Касаткина поднялись на одну строчку. Они занимают соответственно 18-е и 19-е места в рейтинге WTA.

В топ-10 рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA, версия от 5 марта:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7965 очков,

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 7525,

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6175,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5480,

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5080,

6 (6). Алена Остапенко (Латвия) – 4941,

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625,

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277,

9 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3086,

10 (10). Анжелик Кербер (Германия) – 3055…

18 (19). Светлана Кузнецова (Россия) – 2362,

19 (20). Дарья Касаткина (Россия) – 2300…

23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2125,

24 (24). Елена Веснина (Россия) – 2110…

37 (37). Екатерина Макарова (Россия) – 1330…

40 (40). Леся Цуренко (Украина) – 1260,

41 (41). Мария Шарапова (Россия) – 1247…

49 (49). Александра Саснович (Белоруссия) – 1094...

53 (54). Зарина Диас (Казахастан) – 1026...

62 (62). Катерина Козлова (Украина) – 922,

63 (63). Арина Соболенко (Белоруссия) – 921...

74 (84). Катерина Бондаренко (Украина) – 825...

81 (79). Юлия Путинцева (Казахстан) – 790...

82 (83). Екатерина Александрова (Россия) – 769…

91 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) – 687.

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