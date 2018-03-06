Элина Свитолина вынесла всех на выставочном турнире по тай-брейкам и подняла 250 тысяч долларов

В «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке прошел выставочный турнир Tie Break Tens, победителем которого стала четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина.

Формат Tie Break Tens похож на парный теннис, где в решающей партии разыгрывают так называемый чемпионский тай-брейк – до 10 очков. В четвертьфинале Элина обыграла Винус Уильямс – 10:3, в полуфинале разгромила со счетом 10:0 Коко Вандевеге (10:0) и в финале растерзала китаянку Чжан Шуай из Китая – 10:3, сообщил официальный сайт турнира.

За победу украинка заработала 250 тысяч долларов.

На прошлой неделе 23-летняя Свитолина рассталась с бойфрендом, игроком сборной Англии по крикету Рисом Топли.

Tie Break Tens пользуется большой популярностью – турнир прошел в пятый раз.

На турнире выступила 23-кратная победительница турниров «Большого Шлема» в одиночном разряде Серена Уильямс. Американка проиграла в полуфинале Чжан Шуай со счетом 11:13.

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