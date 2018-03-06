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Дель Потро расстался с девушкой, пережил смерть собаки и обратился к спортивному психологу

Дель Потро расстался с девушкой, пережил смерть собаки и обратился к спортивному психологу
Eurosport

1 час назад

У Гиганта из Тандила сдали нервы.

29-летний аргентинец Хуан-Мартин дель Потро переживает непростые времена в личной жизни. Чтобы справиться с проблемами, теннисист нанял спортивного психолога Хуана Хосе Гранде.

В начале года аргентинец расстался с девушкой, аргентинской певицей Хименой Бэрон, и похоронил любимого пса, пишет Tennis World USA. «Я буду скучать по тебе, мой верный друг. Ты был рядом со мной 10 лет, ждал меня и был счастлив каждый раз, когда я возвращался из путешествий. Прощай, Сезар», – написал Хуан в инстаграме после смерти собаки.

  • Гранде помогает регбийной команде из Буэнос-Айреса и аргентинскому теннисисту Леонардо Майеру.
  • На прошлой неделе дель Потро выиграл турнир в Акапулько и поднялся на восьмое место в рейтинге ATP.
  • Титул в Мексике стал для Хуана Мартина 21-м в карьере.

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