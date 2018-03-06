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Шарапова появилась на публике в сопровождении британского бизнесмена. Он – друг британских принцев
Марии есть у кого остановиться во время Уимблдона.
С конца января пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова встречается с британским миллионером Александром Гилксом. Если ранее пара скрывала отношения от публики, то теперь появляется вместе в общественных местах.
6 марта Шарапову и Гилкса заметили в аэропорту Лос-Анджелеса, пишет Tennis World USA. После этого Мария и Александр посетили галерею Гагосяна в Беверли-Хиллз, держась за руки.
- 38-летний Гилкс – близкий друг принцев Уильяма и Гарри и основатель аукционного дома Paddle8, одной из крупнейших в мире интернет-площадок по торговле произведениями искусства.
- Ранее Гилкса связывали романтические отношения с Пиппой Миддлтон, сестрой Кейт Миддлтон – супругой принца Уильяма.
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