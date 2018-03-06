Other Agency

Шарапова появилась на публике в сопровождении британского бизнесмена. Он – друг британских принцев

Шарапова появилась на публике в сопровождении британского бизнесмена. Он – друг британских принцев
Eurosport

12 мин. назад

Марии есть у кого остановиться во время Уимблдона.

С конца января пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова встречается с британским миллионером Александром Гилксом. Если ранее пара скрывала отношения от публики, то теперь появляется вместе в общественных местах.

6 марта Шарапову и Гилкса заметили в аэропорту Лос-Анджелеса, пишет Tennis World USA. После этого Мария и Александр посетили галерею Гагосяна в Беверли-Хиллз, держась за руки.

  • 38-летний Гилкс – близкий друг принцев Уильяма и Гарри и основатель аукционного дома Paddle8, одной из крупнейших в мире интернет-площадок по торговле произведениями искусства.
  • Ранее Гилкса связывали романтические отношения с Пиппой Миддлтон, сестрой Кейт Миддлтон – супругой принца Уильяма.

На YouTube спорт особенно хорош

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Лидер фан-клуба «Реала» об ответке с «ПСЖ» и грехах Бензема

04:03
Популярные видео
Сок отвлек внимание Федерера старым способом из мультика. И ведь сработало
7 018 просмотров8 ч
Наглая девчонка заменила Сока в матче с Федерером и взяла подачу Роджера
12 458 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться