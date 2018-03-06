Шарапова появилась на публике в сопровождении британского бизнесмена. Он – друг британских принцев

С конца января пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова встречается с британским миллионером Александром Гилксом. Если ранее пара скрывала отношения от публики, то теперь появляется вместе в общественных местах.

6 марта Шарапову и Гилкса заметили в аэропорту Лос-Анджелеса, пишет Tennis World USA. После этого Мария и Александр посетили галерею Гагосяна в Беверли-Хиллз, держась за руки.

38-летний Гилкс – близкий друг принцев Уильяма и Гарри и основатель аукционного дома Paddle8, одной из крупнейших в мире интернет-площадок по торговле произведениями искусства.

Ранее Гилкса связывали романтические отношения с Пиппой Миддлтон, сестрой Кейт Миддлтон – супругой принца Уильяма.

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