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«Мои родители гордятся этим». Элисон Ван Эйтванк призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации

«Мои родители гордятся этим». Ван Эйтванк призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации
Eurosport

1 час назадОбновлено 43 мин. назад

Очередной каминг-аут в теннисе.

23-летняя бельгийка Элисон Ван Эйтванк, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, призналась в эфире бельгийского телевидения, что состоит в отношениях с женщиной. Элисон встречается с другой бельгийской теннисисткой Грит Миннен.

«Я не считаю это запретной темой. Главное, что я счастлива в этих отношениях, и скоро мы будем жить вместе. Нам с ней очень хорошо вдвоем, и мы не прячемся. Никто не должен объяснять, почему он лесбиянка или гей – это не заболевание. Мы не скрываем наши отношения, и мои родители гордятся этим. Их поддержка очень нам помогает», – процитировал Ван Эйтванк Outsports.com.

Фейсбук очень спортивен и приятен

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