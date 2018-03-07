Imago

Грот бросил теннис ради австралийского футбола и выбыл до конца сезона после первой тренировки

Грот бросил теннис ради австралийского футбола и выбыл до конца сезона после первой тренировки
Eurosport

4 мин. назад

Нужно было выбрать более безопасный спорт.

30-летний австралийский теннисист Самуэль Грот, завершивший карьеру после Australian Open-2018, подписал контракт с командой по австралийскому футболу «Хайденберг». На первой же тренировке Грот травмировал плечо, перенес операцию и выбыл до конца сезона, который заканчивается в середине апреля.

«Это было простое упражнение с мячом, но я получил удар в район локтя и в итоге повредил плечо», – цитирует Грота Tennis World USA.

  • В 2011 году Грот уже прерывал карьеру ради австралийского футбола.
  • Австралийцу принадлежит мировой рекорд по скорости подачи. В 2012 Самуэль послал мяч со скоростью 263 км/ч.

Фейсбук очень спортивен и приятен

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Панарин разразился 3 очками и снес короны с голов парней из «Вегаса»

02:28
Популярные видео
Хоккеисты «Флориды» и «Тампа-Бэй» слишком часто теряли шайбу в своей зоне и подарили зрителям 9 шайб
 255 просмотров4 ч
«Может, Бензема – родственник Переса». Интервью с лидером фан-клуба «Реала»
5 345 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться