Грот бросил теннис ради австралийского футбола и выбыл до конца сезона после первой тренировки

30-летний австралийский теннисист Самуэль Грот, завершивший карьеру после Australian Open-2018, подписал контракт с командой по австралийскому футболу «Хайденберг». На первой же тренировке Грот травмировал плечо, перенес операцию и выбыл до конца сезона, который заканчивается в середине апреля.

«Это было простое упражнение с мячом, но я получил удар в район локтя и в итоге повредил плечо», – цитирует Грота Tennis World USA.

В 2011 году Грот уже прерывал карьеру ради австралийского футбола.

Австралийцу принадлежит мировой рекорд по скорости подачи. В 2012 Самуэль послал мяч со скоростью 263 км/ч.

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