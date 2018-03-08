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Каролин Возняцки: «Салах играет изумительно. Надеюсь, «Ливерпуль» удержит его как можно дольше»

Возняцки: «Салах играет изумительно. Надеюсь, «Ливерпуль» удержит его как можно дольше»
Eurosport

47 мин. назад

У Каро новый кумир.

Каролин Возняцки восхищена игрой форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, купленного летом за 42 млн евро.

«Салах играет изумительно. Это очень здорово для команды. Я надеюсь, мы удержим Салаха как можно дольше.

Я понимаю, что однажды он покинет «Ливерпуль». Но он играет просто изумительно, и я рада, что он в нашей команде», – цитирует Возняцки Tennis World USA.

  • Каро много лет болеет за «Ливерпуль». В 2011 году она вышла на предматчевую разминку на турнире в Дохе в майке экс-капитана «красных» Стивена Джеррарда.
  • В январе 2018 года Возняцки выиграла первый мэйджор в карьере – Australian Open.
  • Салах делит первое место в таблице бомбардиров Премьер-лиги с Харри Кейном. На счету лидеров по 24 мяча.

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