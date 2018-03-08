Каролин Возняцки: «Салах играет изумительно. Надеюсь, «Ливерпуль» удержит его как можно дольше»

Каролин Возняцки восхищена игрой форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, купленного летом за 42 млн евро.

«Салах играет изумительно. Это очень здорово для команды. Я надеюсь, мы удержим Салаха как можно дольше.

Я понимаю, что однажды он покинет «Ливерпуль». Но он играет просто изумительно, и я рада, что он в нашей команде», – цитирует Возняцки Tennis World USA.

Каро много лет болеет за «Ливерпуль». В 2011 году она вышла на предматчевую разминку на турнире в Дохе в майке экс-капитана «красных» Стивена Джеррарда.

В январе 2018 года Возняцки выиграла первый мэйджор в карьере – Australian Open.

Салах делит первое место в таблице бомбардиров Премьер-лиги с Харри Кейном. На счету лидеров по 24 мяча.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме