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Мария Шарапова рассталась с личным тренером Свеном Грёнефельдом

Шарапова рассталась с личным тренером Свеном Грёнефельдом
Eurosport

3 ч. назад

Маша решилась на кардинальные перемены.

Российская теннисистка Мария Шарапова прекратила сотрудничество с личным тренером Свеном Грёнефельдом. Имя нового личного тренера пока неизвестно.

«После четырех успешных и сложных лет сотрудничества я хотела бы поблагодарить Свена за его невероятную лояльность, трудовую этику и дружбу, которую мы создали в рамках этого рабочего партнерства. Мне невероятно повезло, что в течение нескольких последних лет в моей команде был такой лидер, как он», — приводит слова Шараповой теннисный журналист Бен Ротенберг.

  • Шарапова сотрудничала с голландским специалистом с 2013 года.
  • Мария проиграла матчи первого круга на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе. На Australian Open Шарапова выбыла в третьем круге, проиграв Анжелик Кербер.

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