Дарья Касаткина обыграла Катерину Синякову и станет первой ракеткой России

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла в матче второго круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе Катерину Синякову. При счет 6:2, 5:2 чешка отказалась от продолжения борьбы.

Матч продолжался 73 минуты, за которые Дарья выиграла 6 брейк-поинтов и сделала 3 эйса.

Касаткина станет первой ракеткой России на следующей неделе. По состоянию рейтинга WTA Касаткина может обновить личный рекорд и занять 17-е место.

До этого матча Касаткина и Синякова ранее не встречались.

Соперницей по третьему кругу станет победитель пары Слоун Стивенс и Виктория Азаренко.

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