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Дарья Касаткина обыграла Катерину Синякову и станет первой ракеткой России
Следующей соперницей на турнире в Индиан-Уэллсе может стать Виктория Азаренко.
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла в матче второго круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе Катерину Синякову. При счет 6:2, 5:2 чешка отказалась от продолжения борьбы.
Матч продолжался 73 минуты, за которые Дарья выиграла 6 брейк-поинтов и сделала 3 эйса.
Касаткина станет первой ракеткой России на следующей неделе. По состоянию рейтинга WTA Касаткина может обновить личный рекорд и занять 17-е место.
- До этого матча Касаткина и Синякова ранее не встречались.
- Соперницей по третьему кругу станет победитель пары Слоун Стивенс и Виктория Азаренко.
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