Eurosport

Энди Маррей залечил травму и может вернуться на турнире в Глазго или Лафборо

Маррей залечил травму и может вернуться на турнире в Глазго или Лафборо
Eurosport

1 час назад

Шотландец пропустит грунтовый сезон, но планирует вернуться в тур к началу травяного.

Энди Маррей может вернуться в тур после операции на тазобедренном суставе на одном из британских травяных турниров.

После операции Маррей сказал, что планирует возобновить участие на турнирах в начале травяного сезона или даже чуть раньше. Но 30-летний шотландец вряд ли будет форсировать возвращение, чтобы играть на физически тяжелом грунте, сообщает BBC.

Британская теннисная ассоциация объявила о двух новых турнирах в помещении на кортах Глазго и Лафборо. Оба турнира будут категории ATP Challenger. Первый пройдет в теннисном центре Скотстоун в Глазго с 28 апреля по 6 мая. Второй запланирован в Теннисном центре Университета Лафборо с 19 по 27 мая.

LTA сообщила, что турниры предоставят возможность для практики британским игрокам в преддверии Уимблдона, но вряд ли они были бы созданы в столь короткие сроки, если бы не ожидаемое возвращение Маррея. Теннисист отметил, что не вернется на корт, пока не будет абсолютно готов.

  • Маррея перенес операцию 8 января 2018 года.
  • В рейтинге ATP Энди занимает 29 место.

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