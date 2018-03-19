Instagram

Бокал темного «Гиннесса» на фото столь прекрасен, что затмевает даже горячую Эжени Бушар

Бокал темного «Гиннесса» на фото столь прекрасен, что затмевает даже горячую Бушар
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

Тот момент, когда мечтаешь не о горячей даме, а холодном и пенном.

Канадская теннисистка Эжени Бушар поздравила фанатов с днем святого Патрика фотографией с роскошным пивом из ирландского паба.

«Паб в Ирландии в прошлом году. Поездка к семье и прекрасная природа. На четверть ирландка и горжусь этим. Счастливого дня святого Патрика всем», – подписала фото Бушар.

  • Бушар занимает 114-е место в рейтинге WTA.
  • Эжени была финалисткой Уимблдона в 2014 году. В том же году она выиграла турнир в Нюрнберге.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Фанаты «Вегаса» засыпали лед бейсболками и другим клубным мерчем в честь мощного хет-трика Карлссона

02:38
Популярные видео
Видео, где Кучеров очень крут: он покрошил «Эдмонтон» и вывел «Тампу» в плей-офф
1 256 просмотров6 ч
Демпси удалился и оставил «Сиэтл» безвольно умирать против «Далласа». Партнеры справились с задачей
 696 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться