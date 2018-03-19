Бокал темного «Гиннесса» на фото столь прекрасен, что затмевает даже горячую Эжени Бушар

Канадская теннисистка Эжени Бушар поздравила фанатов с днем святого Патрика фотографией с роскошным пивом из ирландского паба.

«Паб в Ирландии в прошлом году. Поездка к семье и прекрасная природа. На четверть ирландка и горжусь этим. Счастливого дня святого Патрика всем», – подписала фото Бушар.

Бушар занимает 114-е место в рейтинге WTA.

Эжени была финалисткой Уимблдона в 2014 году. В том же году она выиграла турнир в Нюрнберге.

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