Британский комик ночью ворвался в номер к Маррею, растолкал его и достал каверзными вопросами

Британский теннисист Энди Маррей поучаствовал в благотворительном проекте «Sport Relief». Правда, разрешения у него никто не спросил.

Комик Майкл Макинтайр с помощью команды и семьи Энди пробрался в номер теннисиста в отеле «Сент-Джордж Парк», чтобы заснять материал для шоу «Midnight Gameshow» .

«Когда я лег спать, Майкл Макинтайр был последним человеком, которого я ожидал увидеть у постели посреди ночи! Но когда я преодолел первоначальный шок и проснулся, мне было весело. Здорово, что это поможет собрать деньги для такого хорошего дела», – сказал Энди.

Помимо Маррея в «Sport Relief» выйдут сюжеты с другими звездами: крикетистом Фредди Флинтоффом, режиссером Дэвидом Макколлой, комиком Пэдди МакГиннессом и телеведущей Клаудией Винклеман, сообщает Mirror.

Маррей восстанавливается после операции на тазобедренном суставе.

В рейтинге ATP Энди занимает 29-е место.

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