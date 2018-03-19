Британский комик ночью ворвался в номер к Маррею, растолкал его и достал каверзными вопросами
Все ради благотворительности.
Британский теннисист Энди Маррей поучаствовал в благотворительном проекте «Sport Relief». Правда, разрешения у него никто не спросил.
Комик Майкл Макинтайр с помощью команды и семьи Энди пробрался в номер теннисиста в отеле «Сент-Джордж Парк», чтобы заснять материал для шоу «Midnight Gameshow» .
«Когда я лег спать, Майкл Макинтайр был последним человеком, которого я ожидал увидеть у постели посреди ночи! Но когда я преодолел первоначальный шок и проснулся, мне было весело. Здорово, что это поможет собрать деньги для такого хорошего дела», – сказал Энди.
Помимо Маррея в «Sport Relief» выйдут сюжеты с другими звездами: крикетистом Фредди Флинтоффом, режиссером Дэвидом Макколлой, комиком Пэдди МакГиннессом и телеведущей Клаудией Винклеман, сообщает Mirror.
- Маррей восстанавливается после операции на тазобедренном суставе.
- В рейтинге ATP Энди занимает 29-е место.