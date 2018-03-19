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Британский комик ночью ворвался в номер к Маррею, растолкал его и достал каверзными вопросами

Британский комик ночью ворвался в номер к Маррею, растолкал его и достал каверзными вопросами
Eurosport

1 час назадОбновлено 40 мин. назад

Все ради благотворительности.

Британский теннисист Энди Маррей поучаствовал в благотворительном проекте «Sport Relief». Правда, разрешения у него никто не спросил.

Комик Майкл Макинтайр с помощью команды и семьи Энди пробрался в номер теннисиста в отеле «Сент-Джордж Парк», чтобы заснять материал для шоу «Midnight Gameshow» .

«Когда я лег спать, Майкл Макинтайр был последним человеком, которого я ожидал увидеть у постели посреди ночи! Но когда я преодолел первоначальный шок и проснулся, мне было весело. Здорово, что это поможет собрать деньги для такого хорошего дела», – сказал Энди.

Помимо Маррея в «Sport Relief» выйдут сюжеты с другими звездами: крикетистом Фредди Флинтоффом, режиссером Дэвидом Макколлой, комиком Пэдди МакГиннессом и телеведущей Клаудией Винклеман, сообщает Mirror.

  • Маррей восстанавливается после операции на тазобедренном суставе.
  • В рейтинге ATP Энди занимает 29-е место.

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