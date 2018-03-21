Мария Шарапова ответила на упрек фаната: «Простите, но у меня обнаружили воздушный пузырь в легких»

Фанат Марии Шараповой пожаловался в твиттере, что российская теннисистка часто пропускает турниры.

«Я так разочарован, что Мария снова это сделала. В 2015-м я купил билеты в Сочи на Кубок Федерации, Шарапова заявилась и должна была играть, но снялась с турнира всего за два дня до начала. Теперь я купил два билета на турнир в Майами для себя и подруги в качестве подарка на 8 марта. И снова то же самое – турнир публикует видео с Марией, а потом она снимается. Многие фанаты часто рискуют и покупают билеты на ее матчи (и еще билеты на самолет) вместо чего-то другого. Мне очень нравится Шарапова, я уважаю ее, но я очень разочарован».

Мария ответила болельщику следующим спичем: «Обычно мне не очень интересно рассказывать о своих травмах, потому что они – это часть жизни профессионального спортсмена. Но, может быть, это просто не в моем стиле.

Сообщение этого болельщика затронуло меня, потому что он настоящий фанат. Я никогда ни на что не подписываюсь, если не уверена, что готова приложить к этому все усилия. Перед матчем первого раунда на Индиан-Уэллс мне сделали наркоз на левом предплечье, чтобы я могла сыграть без боли, которую испытывала в последние месяцы. Кроме того, у меня обнаружили воздушный пузырь в легких, из-за которого мне запретили летать в течение трех недель.

Так что, если вы думаете, что мне нравится проходить МРТ, КТ, уколы, ходить к пяти разным докторам и при этом сниматься с одного из моих любимых турниров, то вы неправы.

Я сделаю все, что могу, чтобы выздороветь, набрать форму и участвовать в соревнованиях».

Шарапова снялась с турнира в Майами из-за травмы предплечья.

На двух предыдущих турнирах – в Дохе и Индиан-Уэллс – Шарапова завершала выступления на стадии первого круга. В первом случае она уступила румынке Монике Никулеску, во втором – японке Наоми Осаке.

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