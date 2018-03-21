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У Эрнеста Гулбиса и российской модели Тамары Копалейшвили родилась дочь
Прекрасное событие.
В семье 29-летнего латвийского теннисиста Эрнеста Гулбиса произошло пополнение.
Как сообщает GoTennis, ссылаясь на латвийскую прессу, у Эрнеста и его жены, российской модели Тамары Копалейшвили, родилась дочь.
Гулбис женился на Тамаре в ноябре прошлого года, Копалейшвили взяла фамилию мужа.
- Гулбис – полуфиналист Открытого чемпионата Франции-2014, победитель восьми турниров ATP (шесть – в одиночном разряде).
- Теннисист – бывшая десятая ракетка мира в одиночном разряде. Сейчас Эрнест занимает 190 место в рейтинге ATP.
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