У Эрнеста Гулбиса и российской модели Тамары Копалейшвили родилась дочь

В семье 29-летнего латвийского теннисиста Эрнеста Гулбиса произошло пополнение.

Как сообщает GoTennis, ссылаясь на латвийскую прессу, у Эрнеста и его жены, российской модели Тамары Копалейшвили, родилась дочь.

Гулбис женился на Тамаре в ноябре прошлого года, Копалейшвили взяла фамилию мужа.

Гулбис – полуфиналист Открытого чемпионата Франции-2014, победитель восьми турниров ATP (шесть – в одиночном разряде).

Теннисист – бывшая десятая ракетка мира в одиночном разряде. Сейчас Эрнест занимает 190 место в рейтинге ATP.

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