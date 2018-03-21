Getty Images

У Эрнеста Гулбиса и российской модели Тамары Копалейшвили родилась дочь

У Гулбиса и российской модели Копалейшвили родилась дочь
Eurosport

38 мин. назад

Прекрасное событие.

В семье 29-летнего латвийского теннисиста Эрнеста Гулбиса произошло пополнение.

Как сообщает GoTennis, ссылаясь на латвийскую прессу, у Эрнеста и его жены, российской модели Тамары Копалейшвили, родилась дочь.

Гулбис женился на Тамаре в ноябре прошлого года, Копалейшвили взяла фамилию мужа.

  • Гулбис – полуфиналист Открытого чемпионата Франции-2014, победитель восьми турниров ATP (шесть – в одиночном разряде).
  • Теннисист – бывшая десятая ракетка мира в одиночном разряде. Сейчас Эрнест занимает 190 место в рейтинге ATP.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Виннипег» затащил «Лос-Анджелес» в овертайм и казнил шайбой Коннора

02:18
Популярные видео
«Тампа» Кучерова организовала камбэк со счета 0:3 и вырвала победу над «Торонто»
 238 просмотров2 ч
Каталонская электричка создала затор на «Вуэльте» и заставила судью включить секундомер
3 283 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться