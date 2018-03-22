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Даша Гаврилова сгоняла на матч «Майами» и получила неожиданный алей-уп от Зверева теннисным мячом

Гаврилова сгоняла на матч «Майами» и получила неожиданный алей-уп от Зверева теннисным мячом
Eurosport

1 час назад

Саша точен не только на корте, но и на других покрытиях.

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова разместила в твиттере видео с матча клуба НБА «Майами Хит».

В перерыве матча пятая ракетка мира Александр Зверев запустил несколько теннисных мячей болельщикам прямо с баскетбольного паркета. Один из сувениров достался Дарье.

  • Гаврилова выступала за Россию, но в 2015 переехала в Австралию и играет под флагом этой страны.
  • Дарья занимает 26 место в рейтинге WTA.

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