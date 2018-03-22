Даша Гаврилова сгоняла на матч «Майами» и получила неожиданный алей-уп от Зверева теннисным мячом
Саша точен не только на корте, но и на других покрытиях.
Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова разместила в твиттере видео с матча клуба НБА «Майами Хит».
В перерыве матча пятая ракетка мира Александр Зверев запустил несколько теннисных мячей болельщикам прямо с баскетбольного паркета. Один из сувениров достался Дарье.
- Гаврилова выступала за Россию, но в 2015 переехала в Австралию и играет под флагом этой страны.
- Дарья занимает 26 место в рейтинге WTA.
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