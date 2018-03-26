Поражение Федерера, вылет Касаткиной и Рублева и другой смак теннисной недели

Разочарование недели

Их два. В обоих случаях раны в душе оставили лидеры российского тенниса Андрей Рублев и Дарья Касаткина. И тот, и другая проиграли стартовые матчи в Майами, хотя уровень соперников позволял рвать дальше. За Андрея и Дарью обидно по-разному.

Касаткина после финала Индиан-Уэллс прыгнула на 11-ю строчку рейтинга – сейчас бы поднажать и совсем прыгнуть в топ, но нет. Американка с русскими корнями София Кенин довольно легко остановила первую ракетку России. Причина – физическое истощение Дарьи. Неделя сражений с теннисными монстрами далась тяжело, поэтому на Майами миниатюрной спортсменке не хватило сил.

Дарья КасаткинаImago

В отличие от Даши, поражению Рублева почти нет объяснений. Андрей проиграл четвертый матч подряд, не взяв в них ни партии. Вашек Поспишил был самым проходимым соперником за последний месяц, но в игре Рублева что-то расстроилось, а магия улетучилась: иначе не объяснить ситуацию, при которой он уступил первый сет со счета 5:1.

Прорыв недели

Американка Даниэль Коллинс к 24 годам ни разу не выигрывала турниры уровня WTA и вообще играет в них стабильно лишь первый год. Последние две недели получаются для девушки самыми успешными в карьере. В Индиан-Уэллс Даниэль вылетела только в 1/8, уступив Карле Суарес (прошла квалификацию, обыграла во втором круге Киз).

В Майами Коллинс повторила путь, сделав во втором матче Вандевеге. Если даже девушка проиграет в следующей встрече Монике Пуиг, все равно совершит впечатляющий рывок в рейтинге (плюс 20 позиций) и станет 73-й, хотя начинала год только 160-й.

Неожиданность недели

«На церемонии награждения хотел переиграть тай-брейк, потому что сам не понимал, какого черта там произошло», – досадовал Федерер после поражения от Дель Потро в финале Индиан-Уэллс. Спустя сутки Роджер переехал в Майами защищать прошлогодний титул, но не задержался там даже на неделю.

Танаси Коккинакиса пару лет назад называли будущим австралийского тенниса, но заработанные в тренажерном зале обидные травмы завернули его прогресс. Хотя Кокк в 2018-м обыгрывал таких гигантов, как Зверев и Монфис, против Федерера у него почти не было шансов (никто не верил, что швейцарец допустит две осечки подряд). И все же это произошло. Причем снова на решающем тай-брейке.

Роджер ФедерерGetty Images

Две досадные неудачи кряду говорят о многом: Федерер вымотался на последних турнирах и нуждался в паузе, которая пришла кстати – грунтовая часть сезона больше не про швейцарца. Тем обиднее для него было потерять первую строчку уже по итогам Майами – Надалю, чтобы вернуть корону, даже не пришлось выходить на корт.

Матч недели, на котором можно было заработать

Возвращение Серены Уильямс в спорт получается тяжелым и тягучим. Американка не растеряла силу и все так же дубасит мячом навылет, но заметно потеряла в скорости и явно не набрала форму. В Индиан-Уэллс она провела три непростых матча против Дияс, Бертенс и сестры – в прошлые годы Серена растоптала бы соперниц, но в этот раз многое прошло на тоненького.

На старте турнира в Майами Уильямс досталась японка Осака, которая за пару дней до этого разнесла в щепки Касаткину, Плишкову, Халеп и Радваньскую и затащила первый титул в карьере. Странно было рассчитывать на победу Серены во встрече против молодой и заряженной соперницы, хотя в Уильямс поверили даже букмекеры: они оценили триумф американки в 1,97, японки – в 1,84. Этим стоило пользоваться.

Скандал недели

Даниил Медведев в очередной раз показал характер, но если в историях с арбитрами (на Уимблдоне кинул монеты в знак продажности, а еще раньше на американском «Челленджере» обвинял в сговоре с Дональдом Янгом) российский теннисист был не прав, то на этот раз все по делу. После стартового матча против грека Стефаноса Циципаса вспылил и высказал противнику претензии. Было за что: по ходу встречи соперник не извинялся после рикошетов и назвал Медведева «*****[чертовым] русским».

Конфликт не завершился дракой только благодаря арбитру, который покинул судейскую вышку и не пустил Даниила на разборки. Следующая встреча между игроками точно будет еще ярче прошедшей.

Результаты недели (игроки из СНГ)

Женщины

Идут дальше, 1/8 Майами: Элина Свитолина (соперник – Эшли Барти), Елена Остапенко (соперник – Петра Квитова), Виктория Азаренко (соперник – Агнешка Радваньская), Зарина Дияс (соперник – Каролина Плишкова).

Выбыли: Анастасия Севастова (проиграла Виктории Азаренко), Светлана Кузнецова (проиграла Зарине Дияс), Екатерина Макарова (проиграла Каролине Плишковой), Александра Саснович (проиграла Анастасии Павлюченковой), Дарья Касаткина (проиграла Софии Кенин), Арина Соболенко (проиграла Петре Квитовой), Наталья Вихлянцева (проиграла Винус Уильямс), Елена Веснина (проиграла Донне Векич), Анастасия Павлюченкова (проиграла Анжелик Кербер).

Мужчины

Идут дальше, 1/16 Майами: Карен Хачанов (соперник – Кевин Андерсон).

Выбыли: Денис Истомин (проиграл Пабло Карреньо), Михаил Кукушкин (проиграл Мариусу Копилу), Андрей Рублев (проиграл Вашеку Поспишилу), Михаил Южный (проиграл Джону Изнеру), Евгений Донской (проиграл Давиду Ферреру), Даниил Медведев (проиграл Саше Звереву), Николоз Басилашвили (проиграл Кевину Андерсону).

Удар недели

Каролин Возняцки в матче против Моники Пуиг подтвердила статус игрока, который тащит все и всегда. В одном из розыгрышей датчанка не просто добежала до идеального дропшота соперницы, а неимоверным образом переправила мяч через сетку.

Инста недели

Рафаэль Надаль не выдержал и показал мира вторую половинку. Жаль, что фото сделано издалека – испанец интригует.

Прогноз недели

После вылета нескольких приличных соперниц (например, Возняцки), отличные шансы пробиться в финал в Майами имеет Элина Свитолина. Игра украинки выглядит наиболее целостной и уверенной в сравнении с оставшимися соперницами по нижней части сетки. К тому же крупные турниры, если это не мэйджоры, часто поддаются Элине.

Поражение Роджера Федерера удвоило шансы игроков в Майами на итоговую победу, но самые приличные они у Хуана Мартина дель Потро. Аргентинец поймал волну после успеха в Индиан-Уэллс, к тому же перед ним, как и перед Свитолиной, открыта сетка: с действительно тяжелым противником Хуан Мартин встретится только в полуфинале (Чон или Чилич), поэтому его появление в финале никого не удивит.

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Что на будущей неделе

Женский и мужской турниры в Майами растянуты организаторами на полторы недели – самый жирный кусок начнется как раз с понедельника, 26 марта (1/8 в WTA, часть матчей 1/16 – в ATP). Среди турниров уровнем ниже стоит отметить «Челленджеры» в Марбелье (первый в посеве испанец Карбальес-Баэна (78-й рейтинг), в Сен-Бриё (туда отправится Багдатис) и Ле Госье (с Циципасом в главной роли).

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