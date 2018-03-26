Тайваньский теннисист выиграл шальной розыгрыш, отбив мяч в угол сетки. Такого ты точно не видел

Александр Бурый и Пэн Сяньинь выиграли «Челенджер» в Цюйцзине в парном разряде. Сама удача благоволила белорусу и тайваньцу в финале против Чжана Цзэ и У Ди.

Во время одного из розыгрышей в первом сете Пэн Сяньинь неудачно, казалось, сыграл на приеме. Мяч попал в угол сетки и внезапно отлетел в коридор. Соперник был дезориентирован и пробил следом в саму сетку.

Бурый и Пэн победили со счетом 6:7(3), 6:4, 12:10.

Призовой фонд турнира в Цюйцзине составил 75 тысяч долларов.

Больше видео на нашем канале в YouTube