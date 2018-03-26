Eurosport

Тайваньский теннисист выиграл шальной розыгрыш, отбив мяч в угол сетки. Такого ты точно не видел

Тайваньский теннисист выиграл шальной розыгрыш, отбив мяч в угол сетки. Такого ты точно не видел
Eurosport

1 час назад

Когда на твоей стороне фортуна.

Александр Бурый и Пэн Сяньинь выиграли «Челенджер» в Цюйцзине в парном разряде. Сама удача благоволила белорусу и тайваньцу в финале против Чжана Цзэ и У Ди.

Во время одного из розыгрышей в первом сете Пэн Сяньинь неудачно, казалось, сыграл на приеме. Мяч попал в угол сетки и внезапно отлетел в коридор. Соперник был дезориентирован и пробил следом в саму сетку.

  • Бурый и Пэн победили со счетом 6:7(3), 6:4, 12:10.
  • Призовой фонд турнира в Цюйцзине составил 75 тысяч долларов.

Больше видео на нашем канале в YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Фортуна за полминуты сначала улыбнулась О’Салливану, потом забрала долг. Но Ронни все равно победил

02:32
Популярные видео
«Виннипег» и «Нэшвилл» накидали 8 шайб, а потом кипер «Предаторс» исполнил Куртуа и профукал буллит
 315 просмотров3 ч
Малкин и Кросби затащили «Питтсбург» в овертайм против «Филадельфии». Победить было делом техники
1 442 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться