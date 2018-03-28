Бушар – новая Курникова. Канадка не выигрывает, но ей это и не надо

Три года назад я поехал в бельгийский Антверпен смотреть на Эжени Бушар. Звучит странно, но тогда канадка приехала на турнир к Ким Клийстерс первой сеяной и действующей финалисткой Уимблдона. За пару дней до турнира я оптимистично пульнул в WTA запрос об интервью, представляя, как около часа выведываю у Жени о ее внутренних страхах и любимых цветах за чашкой бельгийского капучино. В ответ пресс-менеджер покачала головой через электронную почту: моя заявка стала 15-й, Бушар вообще не отвечает на сообщения и уж тем более не соглашается ни на какие интервью.

Настроение у канадки не улучшилось и во время турнира. В первом же матче звезда при полных трибунах слила немке Аннике Бек в невыносимо унылой игре. Матч был последним в программе дня и закончился под полночь, но пресс-центр, разумеется, оставался полным. Полтора часа Бушар не появлялась из раздевалки, пока две сотрудницы WTA изо всех сил убеждали зевающих журналистов, что канадка – воспитанная и очень милая девушка. К журналистам воспитанная девушка вышла в полвторого ночи и две с половиной минуты недовольно и коротко отвечала на вопросы, потом сморщилась от моего акцента, как от лимона, и покинула зал.

Прошло три года. Жени Бушар – 116-я в рейтинговой гонке и всего раз за сезон прошла дальше второго круга. В Майами ей впервые не дали уайлд-кард в основную сетку, но Бушар заявилась в квалификацию и проиграла во втором раунде шведке Ребекке Петерсон. Единственное, что за три года осталось неизменным – на пресс-конференциях Бушар снова недовольная. В этот раз теннис отошел на второй план, а главной темой стало расставание с агентом Джоном Тобиасом на прошлой неделе.

«Мне не нравилось, как мы делали те или иные дела. Поэтому мы прекратили сотрудничество», – типичные уважительно холодные слова, когда звезда расстается с агентом. Проблема в том, что это слова не Бушар, а самого Джона Тобиаса – со времен финала Уимблдона-2014 уже четвертое агентство прекратило сотрудничество с канадкой. В этот раз причиной стала несогласованная реклама: без одобрения агентства Бушар прорекламировала в инстаграме электронную книгу о криптовалюте и жевательные энергетики.

В этот раз скорее сработали материальные нужды, чем непокорный характер. Проблема в том, что с потерей результатов от Бушар уходят спонсоры. Три главных партнера – зубные магнаты Colgate, страховщики Aviva и косметики Usana – в начале 2018-го отказались перезаключать контракт. В Nike давно работают с юными нестабильными талантами, поэтому изначально поступили умнее и заключили соглашение, которое напрямую зависит от текущего рейтинга. Находясь за первой сотней, Бушар не получает от магнатов спортивной экипировки ни доллара. Более того, в Nike больше не будут выпускать для канадки эксклюзивную форму.

Не лучше дела и с ракетками. По сообщениям NY Times, Babolat в конце прошлого года тоже не продлил сотрудничество. Теперь Жени имеет право на ракетки любой фирмы, только вот совсем не может определиться. Она начинала сезон с Head, потом вернулась к Babolat а теперь на тренировках снова пробует разные варианты – подобные метания по ходу сезона редко встретишь у профессионального теннисиста.

Главная и единственная значимая за последние месяцы победа Бушар случилась за кортом. Наконец-то закончился судебный процесс с американской федерацией тенниса по поводу скользкого инцидента в раздевалке во время US Open-2015. USTA признана виновной в том, что канадка поскользнулась в раздевалке и ударилась головой, и выплатит канадке за это 75% убытков от травмы. Сумма не разглашается, но речь, скорее всего, идет о нескольких миллионах долларов.

Теннисная история Бушар, к сожалению, типична. Спросите Бенчич, которая зажгла на год позже, но сейчас уже никто не вспомнит, когда именно потухла. Да, саундтреком карьеры канадки последние годы играет композиция «Bad day», но эффект Бушар крут другим – без побед на корте она остается одной из самых популярных теннисисток в мире, а Sports Illustrated второй год подряд зовет ее на обложку. Даже отбросив сверкающие луки, большинство историй с Бушар разжигают – будь то свидание с фанатом из твиттера или костюм спасателей Малибу на Хэллоуин (хотя тут опять про сверкающие луки). Дошло все в итоге до того, что организаторы турнира в Боготе честно предложили болельщикам посетить стадион, чтобы просто оценить сексуальность Бушар.

В этот момент защитники гендерного равенства в спорте и повседневной жизни зажгли факелы протестов. С ними явно не согласится Джон Вертхейм, редактор Sport Illustrated. Недавно он предложил включить Анну Курникову в Зал теннисной славы за вклад в развитие тенниса. Анна была последней вечно знаменитой и не побеждающей теннисисткой, которая тоже добилась лучшего результата в одиночной карьере на Уимблдоне. Вспоминая, сколько людей в России впервые услышали про теннис благодаря Анне, включение в Зал славы – не такая уже и сумасшедшая мысль. При таком раскладе Бушар – следующий кандидат.

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На этот инстаграм скоро подпишется Бушар