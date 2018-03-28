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Телеканал HBO презентовал трейлер документального сериала о Серене Уильямс

Телеканал HBO презентовал трейлер документального сериала о Серене Уильямс
Eurosport

25 мин. назад

Кино о тяжелом возвращении американки на корт.

Документальный сериал называется «Быть Сереной». Он рассказывает о беременности 36-летней спортсменки, ее дочери Алексис Олимпии, браке с основателем Reddit Алексисом Оганяном и возвращении на корт.

В сериале будет пять эпизодов, в которых Серена повествует о своей жизни от первого лица.

Первая серия «Быть Сереной» выйдет 2 мая 2018 года.

  • На счету Уильямс 38 побед в турнирах «Большого шлема».
  • По количеству титулов на мэйджорах в одиночном разряде (23) Серена занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт (24).

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