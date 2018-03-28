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Австрийский теннисист на эмоциях выбил мяч с корта на матчболе и тут же вылетел из турнира
Себастьян Офнер мог спастись, но все слил.
Австрийский теннисист Себастьян Офнер уступил в 1/8 финала турнира в испанской Марбелье итальянцу Марко Чеккинато – 6:4, 6:7(3), 2:6.
Главная жесть случилась на матчболе Чеккинато. Итальянец выиграл розыгрыш, чем остался сильно недоволен Офнер. Австриец со всей силы двинул мяч за пределы корта, получил штрафное очко и мгновенно проиграл встречу.
- 142-я ракетка мира Офнер будет лидером сборной Австрии в матчах Кубка Дэвиса против команды России.
- Матчи Кубка Дэвиса пройдут 6 и 7 апреля в Москве.
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