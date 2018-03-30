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Сочное фото Марии Шараповой в купальнике на фоне заката, от которого твоя кровь закипит

Сочное фото Шараповой в купальнике на фоне заката, от которого твоя кровь закипит
Eurosport

48 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

Пикча тянет на миллиард лайков.

Обладательница карьерного «Большого шлема» Мария Шарапова опубликовала головокружительное фото в инстаграме. На нем теннисистка предстает в купальнике на фоне заходящего солнца.

«Закат», – напомнила Мария.

  • Шарапова – победительница 36 турниров WTA-тура, включая пяти мэйджоров.
  • Мария – одна из десяти теннисисток за всю историю, собравших карьерный «Большой шлем».
  • Из-за проблем с предплечьем Шарапова не выступила на турнире в Майами.

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