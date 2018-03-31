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ESPN: Новак Джокович и Андре Агасси прекратили сотрудничество

ESPN: Джокович и Агасси прекратили сотрудничество
Eurosport

1 час назад

Американец так и не помог 12-кратному победителю мэйджоров.

Андре Агасси покинул тренерский штаб Новака Джоковича. Сотрудничество продолжалось меньше года.

«Я пытался помочь Новаку с самыми благими намерениями. Но у нас возникло слишком много разногласий.

Я желаю ему всего наилучшего в будущем», – приводит слова Агасси ESPN.

  • Агасси вошел в команду Джоковича перед «Ролан Гаррос»-2017. Большую часть периода сотрудничества с американцем Ноле не выступал из-за травмы.
  • Андре и Новак – обладатели карьерных «Больших шлемов».
  • Сотрудничество с Ноле продолжает Радек Штепанек.

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