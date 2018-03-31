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ESPN: Новак Джокович и Андре Агасси прекратили сотрудничество
Американец так и не помог 12-кратному победителю мэйджоров.
Андре Агасси покинул тренерский штаб Новака Джоковича. Сотрудничество продолжалось меньше года.
«Я пытался помочь Новаку с самыми благими намерениями. Но у нас возникло слишком много разногласий.
Я желаю ему всего наилучшего в будущем», – приводит слова Агасси ESPN.
- Агасси вошел в команду Джоковича перед «Ролан Гаррос»-2017. Большую часть периода сотрудничества с американцем Ноле не выступал из-за травмы.
- Андре и Новак – обладатели карьерных «Больших шлемов».
- Сотрудничество с Ноле продолжает Радек Штепанек.
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