Грация и пластика от Марии Шараповой, которая в спортзале готовится к Пасхе и грунту

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова активно набирает форму в спортзале перед грунтовым сезоном, чтобы снова уничтожать соперниц и брать титулы.

Тренировка замаскирована под подготовку к Пасхе.

«Готовлюсь к охоте за пасхальными яйцами», – написала Мария в твиттере.

Католическая Пасха в 2018 году выпала на 1 апреля. Православные отметят праздник 8 апреля.

Грунтовый сезон начнется 2 апреля. У Марии 11 титулов на грунте, включая две победы на «Ролан Гаррос» (2012, 2014).

Шарапова занимает 42-е место в мировом рейтинге WTA.

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