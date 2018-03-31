twitter

Грация и пластика от Марии Шараповой, которая в спортзале готовится к Пасхе и грунту

Грация и пластика от Шараповой, которая в спортзале готовится к Пасхе и грунту
Eurosport

1 час назад

Обладательница карьерного «Большого шлема» еще всем покажет.

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова активно набирает форму в спортзале перед грунтовым сезоном, чтобы снова уничтожать соперниц и брать титулы.

Тренировка замаскирована под подготовку к Пасхе.

«Готовлюсь к охоте за пасхальными яйцами», – написала Мария в твиттере.

  • Католическая Пасха в 2018 году выпала на 1 апреля. Православные отметят праздник 8 апреля.
  • Грунтовый сезон начнется 2 апреля. У Марии 11 титулов на грунте, включая две победы на «Ролан Гаррос» (2012, 2014).
  • Шарапова занимает 42-е место в мировом рейтинге WTA.

Оставайся в контакте со спортом

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «Рейнджерс» забросили первыми, разозлили «Тампу» и получили 7 в ответ

04:39
Популярные видео
«Короли» вышли на охоту за «утками», а те смачно ответили дробью в овертайме
 45 просмотров57 мин
«Гаттузо подрался с Гаскойном, который нагадил в его гетры». 5 историй о парне, поднимающем «Милан»
2 601 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться