Грация и пластика от Марии Шараповой, которая в спортзале готовится к Пасхе и грунту
Обладательница карьерного «Большого шлема» еще всем покажет.
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова активно набирает форму в спортзале перед грунтовым сезоном, чтобы снова уничтожать соперниц и брать титулы.
Тренировка замаскирована под подготовку к Пасхе.
«Готовлюсь к охоте за пасхальными яйцами», – написала Мария в твиттере.
- Католическая Пасха в 2018 году выпала на 1 апреля. Православные отметят праздник 8 апреля.
- Грунтовый сезон начнется 2 апреля. У Марии 11 титулов на грунте, включая две победы на «Ролан Гаррос» (2012, 2014).
- Шарапова занимает 42-е место в мировом рейтинге WTA.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте