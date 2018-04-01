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Мария Шарапова представила новые конфетки на Пасху, от которых у тебя слипнется все на свете

Шарапова представила новые конфетки на Пасху, от которых у тебя слипнется все на свете
Eurosport

38 мин. назад

Очень много сладостей от теннисистки.

Мария Шарапова выложила фото в инстаграм на фоне продукции собственной торговой марки Sugarpova.

«Если счастливая Пасха существует, то она выглядит вот так. Мне только что прислали новые трюфели Sugarpova – и, честно говоря, завтрашняя тренировка будет немного ленивой», – рассказала Мария.

  • Sugarpova – торговая марка, основанная Марией в 2012 году. Под этой маркой она выпускает фруктовый жевательный мармелад, шоколад и жевательную резинку.
  • Шарапова занимает 42 место в рейтинге WTA.

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