Спорт-Экспресс

Анастасия Мыскина покинула пост капитана сборной России в Кубке Федерации

Мыскина покинула пост капитана сборной России в Кубке Федерации
Eurosport

40 мин. назад

Ее место, вероятно, займет Игорь Андреев.

Капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина подала в отставку.

«Думала об этом достаточно давно, но хотелось вернуть команду в Мировую группу, и жаль, что в итоге не получилось. В неудачах сборной всегда виноват только капитан, поэтому ответственность за последние поражения я беру на себя», – цитирует Мыскину «Коммерсант».

  • В 2016 году сборная России после 6 поражений в 5 матчах выбыла из Мировой группы.
  • Мыскина сосредоточится на развитии теннисной школы в Москве.
  • Место Мыскиной, скорее всего, займет победитель трех турниров ATP Игорь Андреев.

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