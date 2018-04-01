Спорт-Экспресс
Анастасия Мыскина покинула пост капитана сборной России в Кубке Федерации
Ее место, вероятно, займет Игорь Андреев.
Капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина подала в отставку.
«Думала об этом достаточно давно, но хотелось вернуть команду в Мировую группу, и жаль, что в итоге не получилось. В неудачах сборной всегда виноват только капитан, поэтому ответственность за последние поражения я беру на себя», – цитирует Мыскину «Коммерсант».
- В 2016 году сборная России после 6 поражений в 5 матчах выбыла из Мировой группы.
- Мыскина сосредоточится на развитии теннисной школы в Москве.
- Место Мыскиной, скорее всего, займет победитель трех турниров ATP Игорь Андреев.
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