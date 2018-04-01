Анастасия Мыскина покинула пост капитана сборной России в Кубке Федерации

Капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина подала в отставку.

«Думала об этом достаточно давно, но хотелось вернуть команду в Мировую группу, и жаль, что в итоге не получилось. В неудачах сборной всегда виноват только капитан, поэтому ответственность за последние поражения я беру на себя», – цитирует Мыскину «Коммерсант».

В 2016 году сборная России после 6 поражений в 5 матчах выбыла из Мировой группы.

Мыскина сосредоточится на развитии теннисной школы в Москве.

Место Мыскиной, скорее всего, займет победитель трех турниров ATP Игорь Андреев.

Будь в контакте со спортом