Огненный Джон Изнер и выдающийся путь Карена Хачанова с Андреем Рублевым в Майами

Прорыв недели

До старта «Мастерса» в Майами при живом Федерере, боевом Дель Потро и злом Звереве на Джона Изнера поставил бы только поехавший. Американский гигант – специалист в категории «250» (12 титулов), а в турнирах серьезнее всегда терялся: Джон трижды добирался до финалов «Мастерсов», но каждый раз уступал. В Майами мужчина снял проклятье и реализовал четвертую попытку, и это в 32 года.

Джон ИзнерGetty Images

Заявления в духе, что американец забрал халявный трофей – бред. Начиная с 1/8 финала Джон ни разу не котировался фаворитом, но сокрушил Чилича, Чона, Дель Потро и Зверева, проиграв лишь сет на тай-брейке. В первую очередь соперников Изнера удивляло то, как здорово тот действовал на приеме: американец постоянно шел в атаку и в каждой игре накручивал счетчик брейк-пойнтов. Не менее фантастической выглядит статистика Джона на подаче – в заключительных четырех матчах он подарил соперникам лишь четыре шанса на брейк. Космос.

После заслуженной победы над Зверевым в финале (немец мог взять третий «Мастерс» к 20 годам) Изнер светился ярче, чем человек-факел из «Фантастической четверки»: победитель обогатился почти на 1,5 млн долларов, заработал 1000 очков в рейтинг и рванул с 17 на 9 место в ATP. Но еще круче прорыв получился в чемпионской гонке: до Майами Джон был только 294-м, а сейчас уже шестой.

Неожиданность недели

Андрей Рублев и Карен Хачанов впервые сыграли в паре аж в 2014-м, но за прошедшие годы их лучшим результатом был полуфинал на Кубке Кремля (2015-й). Говорить о «Мастерсах» и мэйджорах совсем нет смысла, тем неожиданнее оказался итог в Майами. Российская пара не имела посева и считалась не многим сильнее дуэта Фабрис Мартен/Франко Скугор (входят в топ-40). В той встрече Рублев и Хачанов отыграли матчбол, что придало им нереальную уверенность.

Андрей Рублев и Карен ХачановGetty Images

В последующих матчах до финала Андрей и Карен разбили шестую пару мира Джейми Маррея и Бруно Соареша, третью – Оливера Мараха и Мате Павича (победителей Australian Open) и прилично играющих в дуэте американецев Сэма Куэрри и Стива Джонсона. В финале россиянам не хватило жесткости и нервов. Многоопытные братья Брайаны выкрали титул (115-й в карьере) на финишной прямой, победив в двух решающих тай-брейках. От первого трофея в парах Рублева и Хачанова отделили каких-то три очка.

Разочарование недели

Марин Чилич печалит фанатов всю неделю, турнир и последние два месяца. После Australian Open он грозился порвать всех и заявил, что обязан в этом сезоне зацепить хотя бы один «Шлем», но нынешняя форма хорвата намекает – слова легко разойдутся с делом. После финала в Австралии Марин провел три турнира, но лишь в одном выиграл два матча подряд.

В Майами самоуверенного Чилича опустил на колени Джон Изнер, который уделал соперника по всем ключевым показателям и уверенно победил в двух сетах.

Скандал недели

На этот раз конфликт вспыхнул между Фернандо Вердаско и Ником Кирьосом. Зачинщиком оказался австралиец, который неудачно пошутил в твиттере. Во время матча между Вердаско и другим представителем Австралии Танаси Коккинакисом Ник написал: «Надеюсь, Танаси выиграет этот матч – Вердаско такой противный поц, которого, наверное, сильно раздражает его баланс против австралийцев».

Фернандо ВердаскоGetty Images

Спустя несколько часов Кирьос удалил сообщение, но механизм уже запустился. «Если ты такой смелый, что оскорбляешь игрока в твиттере, что же тебе не хватило смелости не удалять твит», – ответил позднее Вердаско. Завершилась клавиатурная война более-менее мирно – Вердаско заблокировал Кирьоса в соцсетях.

Чемпионы недели

Майами. Мужчины. Одиночный разряд: Джон Изнер (путь: Веселы, Южный, Чилич, Чон, Дель Потро, Зверев).

Майами. Женщины. Одиночный разряд: Слоан Стивенс (путь: Томлянович, Никулеску, Мугуруса, Кербер, Азаренко, Остапенко)

Майами. Мужчины. Парный разряд: Боб Брайан/Майк Брайан

Майами. Женщины. Одиночный разряд: Коко Вандевеге/Эшли Барти

Удар недели

На неделе вовсю рубились в Майами, а самый крутой удар случился в матче между Алексеем Попыриным (Австралия) и Мартином Клижаном (Словакия) на «Челленджере» в Марбелье. 18-летний австралиец почти проиграл очко в гейме на своей подаче, но в последний момент исполнил шикарный твинер. Соперник явно оказался к такому не готов.

Инста недели

Австралийка Дарья Гаврилова покинула Майами на стадии третьего круга (проиграла Свитолиной), но осталась в городе и отправилась на матч «Хит» против «Кливленда». Поход на баскетбол получился сверхпродуктивным: теннисистка понаблюдала за игрой Леброна Джеймса, стала свидетелем редкого поражения «Кавс», а еще сфотографировалась с Мэйуэзером. Кажется, Флойд не очень понял, кто это рядом с ним.

Что на будущей неделе

Рафаэль Надаль счастлив: турниры в Индиан-Уэллс и Майами закрыли хардовую программу первой четверти сезона. Дальше жгучий грунт, и на новой неделе стартуют сразу два турнира, но оба в женском туре. Самый интересный и важный для поклонников из России состоится в Чарльстоне: Дарья Касаткина поедет защищать прошлогодний титул и 250 рейтинговых баллов (третья сеяная, начнет со второго круга).

Другие дамы сразятся в Монтеррее. У турнира тоже категория «250», и на него заявилась сама Гарбинье Мугуруса. Испанка тяжело выглядела в последние недели, а теперь хочет поскорее прибиться к любимому покрытию.

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