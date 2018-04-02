Getty Images

Мария Шарапова прогулялась по Нью-Йорку с парнем и кольцом на безымянном пальце

Шарапова прогулялась по Нью-Йорку с парнем и кольцом на безымянном пальце
Eurosport

2 ч. назад

Вот это поворотище.

В первые дни апреля экс-первая ракетка мира Мария Шарапова вновь была замечена в компании основателя аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса. Пара совершала покупки в Нью-Йорке.

Но в сравнении с их совместным появлением в январе в Лос-Анджелесе гардероб Марии претерпел маленькое, но значительное изменение: кольцо на безымянном пальце.

В сентябре 2017 года Шарапова мощно зажгла в инстаграме, опубликовав фото с кольцами на безымянном пальце. Но история продолжения не получила. В России на безымянном пальце правой руки традиционно носят обручальные кольца.

  • Шарапова – пятикратная чемпионка мэйджоров, обладательница карьерного «Большого шлема».
  • Главные карьерные соперницы Марии Серена Уильямс и Виктория Азаренко уже завели детей.

Читай лучшие новости в фейсбуке

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Игроки «Миннесоты» в одной атаке дважды атаковали свои ворота и все-таки забили. Это безумно смешно

01:54
Популярные видео
«Бостон» перевел игру в овертайм за 3,8 секунды до сирены, но все равно продул «Филадельфии»
 477 просмотров6 ч
Ассиста Малкина не хватило «Питтсбургу», чтобы остановить машину во главе с Овечкиным
2 204 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться