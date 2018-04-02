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Мария Шарапова прогулялась по Нью-Йорку с парнем и кольцом на безымянном пальце
Вот это поворотище.
В первые дни апреля экс-первая ракетка мира Мария Шарапова вновь была замечена в компании основателя аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса. Пара совершала покупки в Нью-Йорке.
Но в сравнении с их совместным появлением в январе в Лос-Анджелесе гардероб Марии претерпел маленькое, но значительное изменение: кольцо на безымянном пальце.
В сентябре 2017 года Шарапова мощно зажгла в инстаграме, опубликовав фото с кольцами на безымянном пальце. Но история продолжения не получила. В России на безымянном пальце правой руки традиционно носят обручальные кольца.
- Шарапова – пятикратная чемпионка мэйджоров, обладательница карьерного «Большого шлема».
- Главные карьерные соперницы Марии Серена Уильямс и Виктория Азаренко уже завели детей.
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