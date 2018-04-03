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«Познакомьтесь с моей женой». Карен Хачанов впервые выложил фотографию с любимой в соцсетях
Долго скрывал красотку.
21-летний российский теннисист Карен Хачанов впервые показал свою жену Веронику Шкляеву в инстаграме.
«Наконец познакомьтесь с моей женой в социальных сетях!» – написал Хачанов в инстасториз.
- Карен и Вероника поженились в 2016 году, но долго скрывали отношения.
- Хачанов в паре с Андреем Рублевым проиграл финал турнира в Майами братьям Бобу и Майку Брайанам – 6:4, 6:7 (5:7), 4:10.
- Хачанов занимает 40-е место в рейтинге ATP, из россиян выше него только Рублев (35).
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