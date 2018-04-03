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Сынок Бекхэма провел тренировку с Каролин Возняцки и был очень даже неплох

Сынок Бекхэма провел тренировку с Возняцки и был очень даже неплох
Eurosport

32 мин. назад

Экс-первая ракетка мира приняла экзамен у юнца.

Сын Дэвида Бекхэма, 15-летний Ромео, провел тренировку со второй ракеткой рейтинга WTA датчанкой Каролин Возняцки.

В 2015 году теннисный тренер Джон Джонсон сказал в интервью Daily Star: «Ромео очень талантлив, у него очень хорошая зрительно-моторная координация. Я собираюсь встретиться с его матерью, чтобы укрепить ее уверенность в сыне. Не думаю, что его родители осознают, насколько он хорош».

  • В семье Бекхэма три сына – Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс и Круз Дэвид, а также одна дочь – Харпер Севен.
  • На турнире в Майами Возняцки во втором круге проиграла пуэрториканке Монике Пюиг – 6:0, 4:6, 4:6.

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