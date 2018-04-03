Сынок Бекхэма провел тренировку с Каролин Возняцки и был очень даже неплох

Сын Дэвида Бекхэма, 15-летний Ромео, провел тренировку со второй ракеткой рейтинга WTA датчанкой Каролин Возняцки.

В 2015 году теннисный тренер Джон Джонсон сказал в интервью Daily Star: «Ромео очень талантлив, у него очень хорошая зрительно-моторная координация. Я собираюсь встретиться с его матерью, чтобы укрепить ее уверенность в сыне. Не думаю, что его родители осознают, насколько он хорош».

В семье Бекхэма три сына – Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс и Круз Дэвид, а также одна дочь – Харпер Севен.

На турнире в Майами Возняцки во втором круге проиграла пуэрториканке Монике Пюиг – 6:0, 4:6, 4:6.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий