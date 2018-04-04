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Новак Джокович прекратил сотрудничество с тренером Радеком Штепанеком
Похоже, рядом с сербом останется один Пепе Имаз.
Сербский теннисист Новак Джокович прекратил сотрудничество с тренером Радеком Штепанеком.
Решение было принято после турнира в Майами, говорится на официальном сайте Джоковича. Вместе они проработали всего четыре месяца.
- Ранее Новак расстался с Андре Агасси, который входил в его команду с «Роллан Гаррос»–2017.
- Поражение Джоковича во втором круге турнира в Майами стало для него третьим подряд. Такого не случалось с 2007 года.
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