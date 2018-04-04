Getty Images

Новак Джокович прекратил сотрудничество с тренером Радеком Штепанеком

Джокович прекратил сотрудничество со Штепанеком
Eurosport

1 час назад

Похоже, рядом с сербом останется один Пепе Имаз.

Сербский теннисист Новак Джокович прекратил сотрудничество с тренером Радеком Штепанеком.

Решение было принято после турнира в Майами, говорится на официальном сайте Джоковича. Вместе они проработали всего четыре месяца.

  • Ранее Новак расстался с Андре Агасси, который входил в его команду с «Роллан Гаррос»–2017.
  • Поражение Джоковича во втором круге турнира в Майами стало для него третьим подряд. Такого не случалось с 2007 года.

Будь в контакте со спортом

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «В Англии меня считали стариком, но я чувствую себя молодым». Златан рассказал о первых днях в MLS

03:11
Популярные видео
«Нэшвилл» затолкал спасительную шайбу за 0,3 секунды до сирены, но все испортил рефери
 706 просмотров4 ч
Василевский отразил все 33 броска «Бостона» и стал первой звездой дня в НХЛ
 700 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться