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«Федерер – непорядочный, а у Серены лишний вес». Владелец турнира в Мадриде наехал на топов

«Федерер – непорядочный, а у Серены лишний вес». Владелец турнира в Мадриде наехал на топов
Eurosport

1 час назад

Ион Цириак не лезет за словом в карман.

Накануне четвертьфинала Кубка Дэвиса между Испанией и Германией известный в прошлом теннисист, а ныне менеджер Ион Цириак дал горячее интервью, в котором раскритиковал Роджера Федерера и Серену Уильямс.

«Федерер, безусловно, лучший игрок в истории, но он ведет себя неправильно. Роджер сам выбирает турниры, в которых хочет играть. Трудно себе представить подобное в других видах спорта. Например, чтобы Льюис Хэмилтон сказал: «Я поучаствую в не более пяти Гран-при в «Формуле-1», – цитирует 79-летнего Цириака Bild.

Беспокоят Иона и одинаковые призовые в теннисе у мужчин и женщин.

«Я провожу турнир в Мадриде с одинаковым призовым фондом для мужчин и женщин, при том, что женщины приносят доход не более 25%. Это факт. Мужчины спрашивают меня: «Ион, как долго ты будешь платить женщинам мои деньги?»

Серена? Ей 36 лет, она весит 90 килограмм. Я бы хотел видеть женский теннис другим. Помню, какой чудесной девушкой была Штеффи Граф. Она лучшая теннисистка в истории, а если бы не теннис, могла бы стать олимпийской чемпионкой в беге на 400, 800, 1600 метров», – убежден Цириак.

  • В прошлом году Илие Настасе, соотечественник Цириака и многолетний партнер по парной игре, был дисквалифицирован на год за расистский комментарий относительно цвета кожи ребенка Серены Уильямс.
  • Цириак – победитель «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде (1970).
  • Ион трижды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной команды Румынии.

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