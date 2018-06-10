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Роджер Федерер закончил сотрудничество с Nike и запартнерился с Uniqlo

Федерер закончил сотрудничество с Nike и запартнерился с Uniqlo
Eurosport

3 ч. назад

16 лет с американской компанией подошли к концу.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер разорвал контракт с производителем экипировки Nike и начал сотрудничество с Uniqlo.

Швейцарец подписал с Uniqlo 10-летний контракт на 30 миллионов долларов в год, сообщает репортер Винченцо Мартуччи.

  • Федерер сотрудничал с Nike с 2002 года.
  • Рождер – 20-кратный победитель ТБШ и первая ракетка мира на протяжении 309 недель.
  • Сейчас Федерер в рейтинге ATP занимает вторую строчку.

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