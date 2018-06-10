Рафаэль Надаль стал третьим теннисистом, выигравшим более 100 миллионов долларов призовых

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, выигравший открытый чемпионат Франции 2018 года, заработал за победу 2,2 миллиона евро призовых.

За всю карьеру сумма призовых короля грунта превысила 100 миллионов долларов. До него эту отметку достигли Роджер Федерер (116 миллионов долларов на данный момент) и Новак Джокович (110 миллионов).

Надаль в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». В финале он обыграл в трех партиях Доминика Тима.

Всего у него 17 побед на ТБШ, у Роджера – 20.

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