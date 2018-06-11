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Мария Шарапова поднялась на 23-е место в рейтинге WTA
Все выше и выше.
Мария Шарапова стала второй ракеткой России по итогам выступления на «Ролан Гаррос»-2018. Благодаря выходу в четвертьфинал пятикратная чемпионка мэйджоров поднялась на 23-ю строчку.
Победительница турнира Симона Халеп укрепилась на первом месте, увеличив отрыв от Каролин Возняцки с 335 очков до 1234. Финалистка «Ролан Гаррос» Слоан Стивенс стала четвертой.
Экс-чемпионка Открытого чемпионата Франции Алена Остапенко покинула топ-10.
Рейтинг WTA, версия от 11 июня:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7970 очков,
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6745,
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6550,
4 (10). Слоан Стивенс (США) – 5463,
5 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5205,
6 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4970,
7 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4685,
8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4610,
9 (9). Винус Уильямс (США) – 3971,
10 (13). Мэдисон Киз (США) – 3536…
12 (5). Алена Остапенко (Латвия) – 3392…
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) – 3125…
23 (30). Мария Шарапова (Россия) – 1943…
28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1596…
34 (39). Леся Цуренко (Украина) – 1365...
36 (36). Екатерина Макарова (Россия) – 1330…
45 (51). Зарина Дияс (Казахстан) – 1135,
46 (48). Арина Соболенко (Белоруссия) – 1135...
51 (55). Александра Саснович (Белоруссия) – 1065,
52 (44). Елена Веснина (Россия) – 1060…
56 (98). Юлия Путинцева – 991,
57 (43). Светлана Кузнецова (Россия) – 963...
65 (67). Катерина Козлова (Украина) – 900...
84 (78). Вера Лапко (Белоруссия) – 782,
85 (79). Наталья Вихлянцева (Россия) – 780,
86 (84). Виктория Азаренко (Белоруссия) – 771...
90 (81). Катерина Бондаренко (Украина) – 748.
- Халеп проводит 32-ю неделю на первой строчке.
- 11 июня в Нотингеме и Хертогенбоше стартует травяной сезон.