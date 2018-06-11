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Рафаэль Надаль лидирует в рейтинге, но Роджер Федерер отстает всего на 100 очков
Испанец не оторвался от преследователя.
По итогам Открытого чемпионата Франции в Топ-20 рейтинга ATP произошел ряд изменений. Финалист соревнований, австриец Доминик Тим, поднялся на одну строчку и стал седьмой ракеткой мира. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро вышел на четвертое место.
Лидером остается испанец Рафаэль Надаль. За ним следуют швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP. Версия от 11 иня 2018 года:
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 8770 очков
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3. (3) Александр Зверев (Германия) – 5965
4. (6) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5080
5. (4) Марин Чилич (Хорватия) – 4950
6. (5) Григор Димитров (Болгария) – 4870
7. (8) Доминик Тим (Австрия) – 3855
8. (7) Кевин Андерсон (ЮАР) – 3635
9. (9) Давид Гоффин (Бельгия) – 3110
10. (10) Джон Иснер (США) – 3080...
31. (31) Андрей Рублев (Россия) – 1371...
38. (38) Карен Хачанов (Россия) – 1220...
52. (53) Даниил Медведев (Россия) – 974...
76. (79) Евгений Донской (Россия) – 726...
93. (98) Михаил Южный (Россия) – 616
263 (30) Стэн Вавринка (Швейцария) – 210
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