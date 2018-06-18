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Роджер Федерер в третий раз за год сместил Рафаэля Надаля с первой строчки рейтинга АТР
Великое противостояние продолжается заочно.
Роджер Федерер стал первой ракеткой мира благодаря победе на турнире в Штутгарте. Триумф принес швейцарцу 500 очков, которые за вычетом прошлогодних 250 баллов позволили ему обойти Рафаэля Надаля.
Первой ракеткой России остается Андрей Рублев.
Рейтинг ATP, версия от 18 июня:
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8920 очков,
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770,
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5965,
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5080,
5 (6). Григор Димитров (Болгария) – 4870,
6 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4860,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3835,
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3635,
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110,
10 (10). Джон Изнер (США) – 3070…
32 (31). Андрей Рублев (Россия) – 1371…
36 (38). Карен Хачанов (Россия) – 1220…
53 (52). Даниил Медведев (Россия) – 962…
64 (62). Александр Долгополов (Украина) – 885...
76 (76). Евгений Донской (Россия) – 726…
88 (86). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 644...
94 (93). Михаил Южный (Россия) – 616.
- На этой неделе Надаль должен был выступить на лондонском Queen’s Club, но снялся с матча из-за проблем со здоровьем.
- Уимблдон стартует 2 июля.