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Роджер Федерер в третий раз за год сместил Рафаэля Надаля с первой строчки рейтинга АТР

Федерер в третий раз за год сместил Надаля с первой строчки рейтинга АТР
Eurosport

32 мин. назадОбновлено 11 мин. назад

Великое противостояние продолжается заочно.

Роджер Федерер стал первой ракеткой мира благодаря победе на турнире в Штутгарте. Триумф принес швейцарцу 500 очков, которые за вычетом прошлогодних 250 баллов позволили ему обойти Рафаэля Надаля.

Первой ракеткой России остается Андрей Рублев.

Рейтинг ATP, версия от 18 июня:

1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8920 очков,

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770,

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5965,

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5080,

5 (6). Григор Димитров (Болгария) – 4870,

6 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4860,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3835,

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3635,

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110,

10 (10). Джон Изнер (США) – 3070…

32 (31). Андрей Рублев (Россия) – 1371…

36 (38). Карен Хачанов (Россия) – 1220…

53 (52). Даниил Медведев (Россия) – 962…

64 (62). Александр Долгополов (Украина) – 885...

76 (76). Евгений Донской (Россия) – 726…

88 (86). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 644...

94 (93). Михаил Южный (Россия) – 616.

  • На этой неделе Надаль должен был выступить на лондонском Queen’s Club, но снялся с матча из-за проблем со здоровьем.
  • Уимблдон стартует 2 июля.

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