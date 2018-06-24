Getty Images
US Open введет специальные правила посева для теннисисток, вернувшихся из декрета
Хорошая новость для Серены.
Открытый чемпионат США по теннису наградит теннисисток, вернувшихся на корт из декретного отпуска, специальными правами.
В существующих правилах WTA прописан защищенный рейтинг (но не посев) для игроков, которые вернулись к выступлениям после физических проблем, при этом регламент не разграничивает травмы и беременность. Организаторы US Open пересмотрят эти правила и предоставят теннисисткам, вышедшим из декрета, защищенный посев.
«Мы считаем, что это хороший месседж всем нынешним теннисисткам и будущему поколению. Это вполне нормально – взять перерыв, побыть матерью и родить ребенка, а потом вернуться к своей работе. Это важное послание», – сказала президент Ассоциации тенниса США Катрина Адамс в беседе с New York Times.
- US Open не попадает под юрисдикцию WTA, так как организатором турнира в Нью-Йорке выступает Ассоциация тенниса США (USTA).
- Благодаря новому правилу 183-я ракетка мира Серена Уильямс будет посеяна на двух летних турнирах – «Уимблдоне» (у него своя формула посева) и US Open.
- US Open-2018 пройдет с 27 августа по 9 сентября.
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube