US Open введет специальные правила посева для теннисисток, вернувшихся из декрета

Открытый чемпионат США по теннису наградит теннисисток, вернувшихся на корт из декретного отпуска, специальными правами.

В существующих правилах WTA прописан защищенный рейтинг (но не посев) для игроков, которые вернулись к выступлениям после физических проблем, при этом регламент не разграничивает травмы и беременность. Организаторы US Open пересмотрят эти правила и предоставят теннисисткам, вышедшим из декрета, защищенный посев.

«Мы считаем, что это хороший месседж всем нынешним теннисисткам и будущему поколению. Это вполне нормально – взять перерыв, побыть матерью и родить ребенка, а потом вернуться к своей работе. Это важное послание», – сказала президент Ассоциации тенниса США Катрина Адамс в беседе с New York Times.

US Open не попадает под юрисдикцию WTA, так как организатором турнира в Нью-Йорке выступает Ассоциация тенниса США (USTA).

Благодаря новому правилу 183-я ракетка мира Серена Уильямс будет посеяна на двух летних турнирах – «Уимблдоне» (у него своя формула посева) и US Open.

US Open-2018 пройдет с 27 августа по 9 сентября.

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