Рафаэль Надаль обошел Роджера Федерера и возглавил рейтинг ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обошел швейцарца Роджера Федерера в рейтинге ATP от 25 июня и стал первой ракеткой мира.

Другое изменение в первой десятке – хорват Мартин Чилич поднялся с шестой строчки на пятую. Лучший из русских теннисистов – Андрей Рублев – опустился на 34-ю позицию.

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770 очков

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8720

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5755

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5080

5 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5060

6 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4780

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3835

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3635

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

10 (10). Джон Изнер (США) – 3070

34 (32). Андрей Рублев (Россия) – 1281

40 (36). Карен Хачанов (Россия) – 1130

59 (53). Даниил Медведев (Россия) – 917

82 (76). Евгений Донской (Россия) – 706

100 (94). Михаил Южный (Россия) – 571.

Подняться на вершину рейтинга Надалю позволило поражение Федерера в финале турнира в Галле.

В июне 2018 года Надаль в 11-й раз победил на Открытом чемпионате Франции.

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