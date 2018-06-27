Рафаэль Надаль: «Через 10 лет теннис может оказаться в опасности»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением по поводу будущего тенниса.

«В настоящее время средняя скорость подачи неуклонно растет, а сами теннисисты становятся все мощнее. С этим нужно что-то делать, потому что может наступить момент, когда вся игра в теннис сведется к подаче. Уже через 10 лет теннис может оказаться в опасности, – приводит слова Надаля Tennisperspective.

Я убежден, что теннису нужны изменения. Главное – учитывать рейтинг за два года, а не за год, как сейчас. Это лучший способ защитить игроков в случае травмы».

В начале июня Надал выиграл 11-й титул на «Ролан Гаррос».

25 июня Рафа обошел швейцарца Роджера Федерера в рейтинге ATP и стал первой ракеткой мира.

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