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Допинг-офицер пришел к Серене домой. Она отказалась сдать тест и нажаловалась по телефону главе WTA

Допинг-офицер пришел к Серене домой. Она отказалась сдать тест и нажаловалась по телефону главе WTA
Eurosport

1 час назад

Хорошо, что хоть в расизме не обвинила.

Серена Уильямс отказалась сдать допинг-тест офицеру, который пришел к ней домой 14 июня взять пробу. Он пришел в 8:30 утра, но не застал теннисистку, его впустила ассистент. После чего офицер отказался покидать помещение до того момента, пока не возьмет пробу.

Уильямс отказалась сдавать тест и позвонила главе WTA Стиву Саймону и пожаловалась на нарушение регламента, а также агрессивное и предвзятое отношение. Тот дал контакт Серены главе USADA Трэвису Тайгарту, так как ассоциация не занимается антидопинговой программой.

USADA отказывается считать свою работу с Уильямс агрессивной и предвзятой и заявила, что имеет право проверять любого игрока с любой регулярностью на свое усмотрение, сообщает Deadspin.

  • Не сданный Уильямс тест не считается нарушением, т.к. проверка производилась без предварительного звонка.
  • Сестры Уильямс – самые проверяемые американки из топ-70.

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