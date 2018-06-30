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Рафаэль Надаль снялся в рекламе теннисной игры про Марио и обыграл сантехника за счет челленджа

Надаль снялся в рекламе теннисной игры про Марио и обыграл сантехника с помощью челленджа
Eurosport

1 час назад

Эпичный матч.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль поучаствовал в рекламном ролике теннисной игры Aces of the Game для Nintendo Switch.

В видео испанец играет с Марио решающий сет теннисного матча. Сантехник попал после обратного кросса справа в аут, но Надаль выиграл решающее очко только после взятого челленджа.

  • Игра поступит в продажу с 22 июня.
  • В первом круге реального «Уимблдона» Рафа сыграет с Дуди Селой из Израиля.

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