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Рафаэль Надаль снялся в рекламе теннисной игры про Марио и обыграл сантехника за счет челленджа
Эпичный матч.
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль поучаствовал в рекламном ролике теннисной игры Aces of the Game для Nintendo Switch.
В видео испанец играет с Марио решающий сет теннисного матча. Сантехник попал после обратного кросса справа в аут, но Надаль выиграл решающее очко только после взятого челленджа.
- Игра поступит в продажу с 22 июня.
- В первом круге реального «Уимблдона» Рафа сыграет с Дуди Селой из Израиля.
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