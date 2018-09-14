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Наоми Осака признана лучшей теннисисткой августа
Иных вариантов быть не могло.
WTA подвела итоги голосования за лучшую теннисистку последнего летнего месяца. Победу одержала 20-летняя Наоми Осака, выигравшая первый «Шлем» в карьере – US Open.
В голосовании японка опередила Симону Халеп, Серену Уильямс и Кики Бертенс, передает официальный сайт WTA.
Наоми стала теннисисткой месяца во второй раз. Впервые это произошло в марте, когда Осака выиграла турнир в Индиан-Уэллс.
- Помимо Осаки теннисистками месяца в 2018-м году становились Симона Халеп (январь, май), Петра Квитова (февраль), Каролина Плишкова (апрель), Петра Квитова (июнь) и Анжелик Кербер (июль).
- После победы в Нью-Йорке Осака стала седьмой ракеткой мира.
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