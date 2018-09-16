Чудак взломал инсту Томаша Бердыха и Танаси Коккинакиса, чтобы пропиарить свой аккаунт с мемами

В ночь с 14 на 15 сентября экс-четвертая ракетка мира, чех Томаш Бердых написал в твиттере, что кто-то взломал его инстаграм.

«Украли аккаунт так, что у меня совсем нет доступа к нему. Написал в техподдержку, они занимаются этой проблемой», – затвитил Бердых.

На следующий день австралиец Танаси Коккинакис тоже заявил, что у него угнали инсту. В реплаях пользователи заметили, что хакер поменял описания профиля. Коккинакис ответил, что не оставлял этого сообщения.

Затем в био Танаси появилась реклама снэпчата с мемами.

Потом инстаграмы австралийца и чеха запустили прямой эфир, в которых хакер призывал всех подписываться на него.

16 сентября Бердых записал видео, в котором сообщил, что ему вернули аккаунт. В описании инстаграма Коккинакиса также пропало упоминание мем-захватчика.

Бердых – финалист Уимблдона-2010, четырехкратный полуфиналист турниров «Большого шлема».

Коккинакис – экс-69-я ракетка планеты. Его лучший результат на «ТБШ» – третий круг «Ролан Гаррос»-2015.

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